Семейная медицина на Парусе
Собственная лаборатория
Весь спектр услуг в одном медцентре
Наш медицинский центр предлагает полный спектр услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья, профилактику различных заболеваний.
В Семейной медицине на Парусе работают компетентные доктора различных специализаций, которые поставят точный диагноз, разработают эффективный план лечения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и дадут рекомендации касательно профилактических мероприятий.
Для нас важно быстро и достоверно поставить диагноз или уточнить его. Именно такой подход будет эффективным! Консультация врача - это основа диагностики, выявление истинной причины плохого самочувствия и назначение или корректировка лечения.
Где искать хорошего доктора в Днепре?
Кому доверять свое здоровье и здоровье членов своей семьи?
Лечебно-диагностический центр семейной медицины оснащен всем необходимым оборудованием, нужным для проведения диагностики и последующей терапии амбулаторно и в условиях дневного стационара. Возможность сдать все анализы и пройти исследования в одном месте позволяет существенно сэкономить время.
Принцип доверия, на котором основана наша работа, имеет три составляющие:
- Отношения врача и пациента. Высокий уровень квалификации докторов, их умение слушать и слышать пациента, использование современных методов и средств, лучшего диагностического оборудования эксперт-класса, наличие собственной лаборатории (быстрые результаты анализов) и чуткое отношение к пациенту создают благоприятную атмосферу для выздоровления.
- Слаженная работа коллектива докторов. Для постановки верного диагноза могут потребоваться консультации узкопрофильных специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области.
- Высокая результативность лечения. Проведение всех необходимых исследований, подбор адекватного для каждого случая лечения без лишних или сомнительных назначений, качественный контроль полученного результата – залог успешного лечения в Семейной медицине на Парусе.
САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – это СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ.
Пусть вся Ваша семья будет здоровой вместе с нами!
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