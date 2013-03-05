Семейная медицина на Парусе

Наш медицинский центр предлагает полный спектр услуг, направленных на восстановление и поддержание здоровья, профилактику различных заболеваний.

В Семейной медицине на Парусе работают компетентные доктора различных специализаций, которые поставят точный диагноз, разработают эффективный план лечения в соответствии с индивидуальными особенностями каждого пациента и дадут рекомендации касательно профилактических мероприятий.

Для нас важно быстро и достоверно поставить диагноз или уточнить его. Именно такой подход будет эффективным! Консультация врача - это основа диагностики, выявление истинной причины плохого самочувствия и назначение или корректировка лечения.

Где искать хорошего доктора в Днепре?

Кому доверять свое здоровье и здоровье членов своей семьи?

Лечебно-диагностический центр семейной медицины оснащен всем необходимым оборудованием, нужным для проведения диагностики и последующей терапии амбулаторно и в условиях дневного стационара. Возможность сдать все анализы и пройти исследования в одном месте позволяет существенно сэкономить время.

Принцип доверия, на котором основана наша работа, имеет три составляющие:

Отношения врача и пациента . Высокий уровень квалификации докторов, их умение слушать и слышать пациента, использование современных методов и средств, лучшего диагностического оборудования эксперт-класса, наличие собственной лаборатории (быстрые результаты анализов) и чуткое отношение к пациенту создают благоприятную атмосферу для выздоровления.

. Высокий уровень квалификации докторов, их умение слушать и слышать пациента, использование современных методов и средств, лучшего диагностического оборудования эксперт-класса, наличие собственной лаборатории (быстрые результаты анализов) и чуткое отношение к пациенту создают благоприятную атмосферу для выздоровления. Слаженная работа коллектива докторов . Для постановки верного диагноза могут потребоваться консультации узкопрофильных специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области.

. Для постановки верного диагноза могут потребоваться консультации узкопрофильных специалистов, каждый из которых является профессионалом в своей области. Высокая результативность лечения. Проведение всех необходимых исследований, подбор адекватного для каждого случая лечения без лишних или сомнительных назначений, качественный контроль полученного результата – залог успешного лечения в Семейной медицине на Парусе.

САМОЕ ГЛАВНОЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА – это СЕМЬЯ и ЗДОРОВЬЕ.

Пусть вся Ваша семья будет здоровой вместе с нами!